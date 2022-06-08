Василевский признан первой звездой четвёртого матча плей-офф НХЛ с «Рейнджерс»

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Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог своей команде обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли.
Василевский признан первой звездой четвёртого матча плей-офф НХЛ с «Рейнджерс»
  • AP
  • © Chris Szagola

Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Российский голкипер отразил 34 броска. 

Четвёртая игра серии, которая прошла в городе Тампа, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.

«Тампа» одержала победу над «Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ и сравняла счёт в серии (2-2). Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.

Ранее Шестёркин преодолел отметку в 600 сейвов за один сезон в Кубке Стэнли.

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