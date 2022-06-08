Василевский признан первой звездой четвёртого матча плей-офф НХЛ с «Рейнджерс»

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог своей команде обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли.

Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Российский голкипер отразил 34 броска.

Четвёртая игра серии, которая прошла в городе Тампа, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.

«Тампа» одержала победу над «Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ и сравняла счёт в серии (2-2). Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.

Ранее Шестёркин преодолел отметку в 600 сейвов за один сезон в Кубке Стэнли.