Василевский признан первой звездой четвёртого матча плей-офф НХЛ с «Рейнджерс»
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Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Российский голкипер отразил 34 броска.
Четвёртая игра серии, которая прошла в городе Тампа, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.
«Тампа» одержала победу над «Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ и сравняла счёт в серии (2-2). Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.
Ранее Шестёркин преодолел отметку в 600 сейвов за один сезон в Кубке Стэнли.