Шестёркин преодолел отметку в 600 сейвов за один сезон в Кубке Стэнли

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал вторым голкипером в истории команды, которому удалось отразить 600 или более бросков за один розыгрыш Кубка Стэнли.
Шестёркин преодолел отметку в 600 сейвов за один сезон в Кубке Стэнли
  • AP
  • © Chris O'Meara

У российского вратаря 616 сейвов в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это второй результат в истории клуба. Рекорд в истории «Рейнджерс» принадлежит Хенрику Лундквисту (683 в сезоне-2013/14).

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.

Таким образом, счёт в серии стал равным 2-2. Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.

Ранее гол Кучерова помог «Тампе» победить «Рейнджерс» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.

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