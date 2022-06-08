Шестёркин преодолел отметку в 600 сейвов за один сезон в Кубке Стэнли

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал вторым голкипером в истории команды, которому удалось отразить 600 или более бросков за один розыгрыш Кубка Стэнли.

У российского вратаря 616 сейвов в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это второй результат в истории клуба. Рекорд в истории «Рейнджерс» принадлежит Хенрику Лундквисту (683 в сезоне-2013/14).

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.

Таким образом, счёт в серии стал равным 2-2. Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.

Ранее гол Кучерова помог «Тампе» победить «Рейнджерс» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.