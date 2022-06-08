Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Рейнджерс» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ
Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.
В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Пэт Марун (3-я), Никита Кучеров (34-я), Стивен Стэмкос (45-я) и Ондржей Палат (60).
Единственный гол в составе «Рейнджерс» забил Артемий Панарин (57-я).
Таким образом, счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.
Ранее девятикратный обладатель Кубка Стэнли Боумэн сравнил Кучерова с Гретцки.