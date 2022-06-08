Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Рейнджерс» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Пэт Марун (3-я), Никита Кучеров (34-я), Стивен Стэмкос (45-я) и Ондржей Палат (60).

Единственный гол в составе «Рейнджерс» забил Артемий Панарин (57-я).

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.

Ранее девятикратный обладатель Кубка Стэнли Боумэн сравнил Кучерова с Гретцки.

 

 

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