Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Боумэн сравнил Кучерова с Гретцки

Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн высказался о российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«В его голове каждая новая атака рождается ещё до её начала. Мало кто из парней обладает таким талантом. У Гретцки было точно такое же умение», — цитирует Боумэна The Athletic.

Кучеров набрал 61 (16 + 45) очко в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в большинстве и повторил достижение соотечественника Александра Овечкина, защищающего цвета «Вашингтон Кэпиталз».

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвёртый матч пройдёт в Тампе 8 июня мск.

Ранее Гретцки поделился мнением о Кучерове.