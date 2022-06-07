Гретцки: когда выступал на телевидении, всегда советовал детям наблюдать за Кучеровым

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Одной из вещей, которые я всегда советовал детям, выступая на ТВ, было то, чтобы они наблюдали за Кучеровым, потому что он никогда не смотрит на партнёра, которому собирается отдавать шайбу. Благодаря этому он забирает на себя внимание соперников и открывает свободные зоны для партнёров», — приводит слова Гретцки The Athletic.

Кучеров набрал 61 (16 + 45) очко в плей-офф НХЛ в большинстве и повторил достижение соотечественника Александра Овечкина, защищающего цвета «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее три очка Кучерова помогли «Тампе» отыграться с 0:2 и одолеть «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ