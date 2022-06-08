Возвращение в игру: гол Кучерова и 34 сейва Василевского помогли «Тампе» сравнять счёт в финале Восточной конференции

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Екатерина Бредина
Гол Никиты Кучерова в ворота «Рейнджерс» стал победным в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли. Форвард «Тампы» заработал 50-е очко в домашних встречах за последние три сезона плей-офф НХЛ и повторил достижение Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Вновь надёжно действовал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил 34 броска и был признан первой звездой встречи. Однако оформить «сухарь» ему не позволил Артемий Панарин, поразивший ворота соотечественника незадолго до финальной сирены. Счёт в серии равный — 2:2.
Возвращение в игру: гол Кучерова и 34 сейва Василевского помогли «Тампе» сравнять счёт в финале Восточной конференции
  • Голкипер «Тампы» Андрей Василевский
  • AP
  • © Chris O'Meara

Если в полуфинале плей-офф Западной конференции НХЛ интрига умерла достаточно быстро и «Колорадо» шагнул в решающую стадию Кубка Стэнли, не оставив никаких шансов «Эдмонтону» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем, то на Востоке всё только начинается. «Тампа-Бэй» в четвёртом матче взяла верх со счётом 4:1 и восстановила паритет в серии с «Рейнджерс», тем самым продлив её как минимум до конца недели. Огромную роль в камбэке «Лайтнинг» сыграли россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Второй домашний матч подопечные Джона Купера проводили на эмоциональном подъёме, поскольку в предыдущей встрече вспомнили вкус побед. «Рейнджерс» же пришлось решать кадровые проблемы. Нападающий Райан Строум получил травму, поэтому главный тренер команды Жерар Галлан произвёл перестановки в звеньях, что, естественно, не лучшим образом сказалось на действиях коллектива в обороне.

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Именно новое сочетание хоккеистов было на льду, когда на третьей минуте Пэт Марун открыл счёт, поразив ворота Игоря Шестёркина. Пока гости приходили в себя, «Тампа» могла отличиться ещё раз, но застать врасплох российского голкипера в этом году — задача не из лёгких. Сначала он не позволил сопернику реализовать большинство, ногой остановив шайбу, а затем справился с мощным броском Стивена Стэмкоса.

Понимая, что команда ошибается слишком часто, Галлан внёс новые коррективы в состав. Он перевёл Артемия Панарина в первое звено к Мике Зибанеджаду и Фрэнку Ватрано. Однако это никак не повлияло на ход матча. Да, «Рейнджерс» прибавили в количестве бросков, но их качество оставляло желать лучшего — Василевский справлялся с ними без особого напряжения.

Атаки «Тампы» выглядели куда более подготовленными и острыми. В одной из них отличился Кучеров, для которого гол стал седьмым в нынешнем плей-офф. Ондржей Палат отличной передачей вывел россиянина один на один с Шестёркиным, и тот перехитрил соотечественника.

Никита набрал 50-е очко в домашних матчах за последние три сезона плей-офф НХЛ. За последние 35 лет это удавалось только двум хоккеистам — Марио Лемье и Уэйну Гретцки. Кроме того, форвард впервые в карьере смог отличиться в трёх играх Кубка Стэнли подряд.

Отметился очередным достижением и Шестёркин. Он за 18 матчей преодолел рубеж в 600 сейвов в одном плей-офф НХЛ. Прошлый лучший результат — 19 встреч. Впервые это достижение установил в 1971 году Кен Драйден. С тех пор рекорд повторяли, но только Игорю удалось его обновить.

Однако это были единственные хорошие новости для болельщиков «Рейнджерс» в этот вечер. Команда в третьем периоде так и не смогла ничего противопоставить сопернику. В самом начале двадцатиминутки гости пропустили ещё один гол — от Стэмкоса, который вовремя оказался на добивании после очередного сейва Шестёркина. Кроме того, нью-йоркцы вновь понесли потери: травму верхней части тела получил Филип Хитил.

Панарин сумел подсластить для своей команды концовку встречи, всё-таки переиграв Василевского и не позволив ему оформить шат-аут. Правда, «Рейнджерс» в этот момент действовали в большинстве и сняли вратаря. Эта шайба положительно сказалась на эмоциональном состоянии команды. Гости активно провели на льду последние минуты игры. Однако окончательный счёт в матче установил Палат, поразивший пустые ворота.

После встречи Панарин выглядел расстроенным, однако старался искать плюсы в поражении. Так, форвард отметил, что его команда не потеряла уверенности в своих силах и в следующем матче будет ещё более голодной до побед.

«Это непросто, но нам нельзя грустить. Это нам точно не поможет. Нужно пытаться быть позитивными. Мы должны сохранять позитивный настрой. Мы бывали в ситуациях и похуже, так что ничего страшного. Надеюсь, теперь справимся в «Мэдисон Сквер Гарден». Будет приятно снова увидеть наших болельщиков. Постараемся добиться большего», — приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ.

А наставник «Тампы» Джон Купер обратил внимание на великолепные действия Василевского, для которого эта победа стала десятой в нынешнем розыгрыше плей-офф и шестой домашней подряд, что стало повторением клубного рекорда. Голкипер совершил 34 сейва и был признан первой звездой матча. 

«Он возвращается в форму. Если кто-то и пострадал из-за этого перерыва, то, скорее всего, он, поскольку это выбивает тебя из ритма. Но теперь у него есть несколько игр за плечами», — отметил тренер.

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