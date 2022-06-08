Кучеров смог повторить достижение Гретцки и Лемье по очкам в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забил шайбу в четвёртом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1) и повторил достижение Марио Лемье и Уэйна Гретцки.
Кучеров смог повторить достижение Гретцки и Лемье по очкам в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Chris O'Meara

В нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кучеров забил уже семь голов и отдал 14 результативных передач в 15 матчах.

«Тампа» одержала победу над «Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ и сравняла счёт в серии. (2-2) Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.

Ранее гол Кучерова помог «Тампе» победить «Рейнджерс» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.

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