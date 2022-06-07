Строум — о Шестёркине: Игорь может предвидеть, где окажется шайба

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум поделился мнением о российском голкипере команды Игоре Шестёркине.

«У Игоря один из самых высоких хоккейных IQ. Под этим я подразумеваю способность читать игру и предвидеть, где окажется шайба. Я никогда раньше не играл в одной команде с голкипером, обладающим такими способностями», — цитирует Строума The New York Times.

2 июня российский вратарь повторил достижение голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорда. Он отразил 37 бросков в розыгрыше Кубка Стэнли в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра, которая прошла на льду Медисон-сквер-гардена, завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Жерара Галлана.

Ранее американский журналист Джо Панторно высказался о поведении Шестёркина.