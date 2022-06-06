Американский журналист обвинил Шестёркина в нырках

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Американский журналист Джо Панторно высказался о поведении российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
Американский журналист обвинил Шестёркина в нырках
  • AP

В третьем матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри ударил клюшкой по шлему Шестёркина, за что был удалён на две минуты.

«Судьи поставили Шестёркину десять баллов за этот нырок», — заявил журналист.

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 3:2, хотя по ходу игры хозяева уступали 0:2. Таким образом, действующие обладатели Кубка Стэнли сократили отставание в серии — 1-2.

Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Овечкина по очкам в большинстве в плей-офф НХЛ.

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