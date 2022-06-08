Мэр Калгари проиграла спор и пришла на работу в джерси «Эдмонтона»

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«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Калгари Флэймз» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Мэр Калгари проиграла спор и пришла на работу в джерси «Эдмонтона»
  • AP

«Мэр Калгари Джоти Гондек выполнила условие пари и пришла на заседание городского совета в цветах «Эдмонтона», — говорится в сообщении НХЛ.

В рамках спора администрация Калгари пожертвует средства в детский фонд Эдмонтона по борьбе с раком. 

Счёт в серии был 4-1 в пользу «Эдмонтона». Команда вышла в финал Западной конференции. Для «Эдмонтона» это будет первый финал с 2006 года. 

Ранее «Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ.

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