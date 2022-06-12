Кучеров сравнялся с Микитой в списке лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Кучеров сравнялся с Микитой в списке лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ
  • AP

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Кучеров набрал 150-е очко в плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю он вошёл в топ-30 и сравнялся с легендой «Чикаго Блэкхоукс» Стэном Микитой.

Ранее Андрей Василевский после выхода в финал Кубка Стэнли назвал Стивена Стэмкоса лучшим капитаном в своей жизни.

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