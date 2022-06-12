Василевский после выхода в финал Кубка Стэнли назвал Стэмкоса лучшим капитаном в своей жизни

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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли.
Василевский после выхода в финал Кубка Стэнли назвал Стэмкоса лучшим капитаном в своей жизни
  • AP

«Повезло, что мы сразу после этого забили быстрый гол, это было очень важно... Никакой паники. Вот и всё. Стэмкос? Лучший капитан в моей жизни. Просто потрясающе», — цитирует Василевского журналист Крис Кренн.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее впервые в истории НХЛ с 1985 года «Тампа» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

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