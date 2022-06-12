Впервые в истории НХЛ с 1985 года «Тампа» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли

В шестом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышел в финал Кубка Стэнли.

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

«Тампа» пробилась в финал плей-офф третий раз подряд. Таким образом, впервые с 1985 года клуб НХЛ третий год подряд вышел в финал Кубка Стэнли.

Ранее Sportsnet прокомментировал выступление российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского.