Впервые в истории НХЛ с 1985 года «Тампа» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли
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Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».
«Тампа» пробилась в финал плей-офф третий раз подряд. Таким образом, впервые с 1985 года клуб НХЛ третий год подряд вышел в финал Кубка Стэнли.
Ранее Sportsnet прокомментировал выступление российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского.