Sportsnet: Василевский включает режим бога, когда на кону вся серия

В шестом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышел в финал Кубка Стэнли.

Sportsnet прокомментировал выступление российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

«Василевский включает режим бога, когда на кону вся серия», — говорится в записи.

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее Михаил Сергачёв обошёл Вячеслава Войнова и Андрея Свечникова в списке лучших бомбардиров среди россиян в плей-офф НХЛ.