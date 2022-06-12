Sportsnet: Василевский включает режим бога, когда на кону вся серия
- AP
Sportsnet прокомментировал выступление российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского.
«Василевский включает режим бога, когда на кону вся серия», — говорится в записи.
Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».
Ранее Михаил Сергачёв обошёл Вячеслава Войнова и Андрея Свечникова в списке лучших бомбардиров среди россиян в плей-офф НХЛ.