Ландеског — о Василевском: это лучший вратарь в хоккейной лиге

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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском перед финалом Кубка Стэнли.
Ландеског — о Василевском: это лучший вратарь в хоккейной лиге
  • AP

«Он величина. Он хорошо двигается, хорошо читает игру. По телевизору мало что видишь. Но да, это лучший вратарь в лиге», — цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.

В шестом матче серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду одержал победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла «Рейнджерс» в серии со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее капитан «Тампы» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре Василевского.

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