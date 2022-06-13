Ландеског — о Василевском: это лучший вратарь в хоккейной лиге
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«Он величина. Он хорошо двигается, хорошо читает игру. По телевизору мало что видишь. Но да, это лучший вратарь в лиге», — цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.
В шестом матче серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду одержал победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.
Таким образом, «Тампа» обыграла «Рейнджерс» в серии со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».
Ранее капитан «Тампы» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре Василевского.