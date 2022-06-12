Капитан «Тампы» рассказал, почему Василевский является лучшим вратарём в мире

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского.

«В финале он будет нужен нам больше, чем когда-либо. Но у нас есть вся уверенность этого мира. Я имею в виду, что есть причина, по которой он лучший в мире, — он играет невероятно в самые важные моменты», — приводит слова Стэмкоса The Athletic.

Он также подчеркнул, что причиной, по которой «Тампа» отрабатывала четыре матча подряд с «Нью-Йорк Рейнджерс», является защита, и Василевский огромная часть этой защиты.

В шестом матче серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла «Рейнджерс» в серии со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее Василевский установил клубный рекорд «Тампы».