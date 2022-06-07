Хоккеист Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на год

Российский хоккеист Денис Гурьянов продлил контракт с клубом национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз».

Как сообщается на сайте клуба, зарплата игрока составит $2,9 млн.

Напомним, что летом в сезоне-2021/22 Гурьянов мог получить статус ограниченно свободного агента.

25-летний хоккеист был выбран «Далласом» на драфте-2015 под общим 12-м номером. В сезоне-2021/22 провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 31 (11+20) очко.

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