Хоккеист Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на год
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Как сообщается на сайте клуба, зарплата игрока составит $2,9 млн.
Напомним, что летом в сезоне-2021/22 Гурьянов мог получить статус ограниченно свободного агента.
25-летний хоккеист был выбран «Далласом» на драфте-2015 под общим 12-м номером. В сезоне-2021/22 провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 31 (11+20) очко.
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