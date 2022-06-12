Российский хоккеист Кравцов подписал контракт с «Рейнджерс»

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Российский нападающий Виталий Кравцов заключил одностороннее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на один год.
Российский хоккеист Кравцов подписал контракт с «Рейнджерс»
  • AP

Об этом сообщает агент 22-летнего игрока Дэн Мильштейн в соцсетях. Отмечается, что кэпхит россиянина составит $875 тыс. 

В 2021 году Кравцов уже выступал за команду из Нью-Йорка, но вернулся в Россию. В минувшем сезоне он защищал цвета челябинского «Трактора», за который в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 13 (шесть голов + семь передач) очков, а в 15 играх плей-офф заработал 10 (7+3) результативных баллов.

Ранее сообщалось, что другой хоккеист из России, Денис Гурьянов, продлил контракт с «Даллас Старз».

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