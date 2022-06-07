«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

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В четвёртом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз».
«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон» и стал первым финалистом Кубка Стэнли
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Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу гостей.

Российский нападающий победителей Валерий Ничушкин в этом матче не отметился голевыми действиями.

Таким образом, «Колорадо» выиграл серию со счётом 4-0 и вышел в финал Кубка Стэнли.

Ранее американский журналист Джо Панторно высказался о поведении российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

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