«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон» и стал первым финалистом Кубка Стэнли
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Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу гостей.
Российский нападающий победителей Валерий Ничушкин в этом матче не отметился голевыми действиями.
Таким образом, «Колорадо» выиграл серию со счётом 4-0 и вышел в финал Кубка Стэнли.
Ранее американский журналист Джо Панторно высказался о поведении российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.