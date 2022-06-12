Тренер «Рейнджерс»: мы проиграли, но Шестёркин был великолепен

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о голкипере команды Игоре Шестёркине.

«Он давал нам шанс на победу в каждой игре. Мы проигрывали, но он был великолепен. Он был нашим лучшим игроком на протяжении всего сезона и в этой серии», — цитирует Галлана сайт НХЛ.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее Андрей Василевский высказался о соотечественнике Игоре Шестёркине.