Василевский — о Шестёркине: это была отличная серия двух сильных вратарей

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о соотечественнике из «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоре Шестёркине.

«Он великолепно играл, давал своей команде шанс на победу. Но наша команда играла лучше. Это была отличная серия двух сильных вратарей», — заявил Василевский.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее Ранее Андрей Василевский после выхода в финал Кубка Стэнли назвал Стивена Стэмкоса лучшим капитаном в своей жизни.