Василевский стал претендентом на звание MVP плей-офф НХЛ

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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Василевский стал претендентом на звание MVP плей-офф НХЛ
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

По итогам опроса шесть голосов набрал защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, его напарник — нападающий Натан Маккиннон — получил четыре. У Василевского — три.

Встреча на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2.

Россиянин одержал седьмую домашнюю победу подряд в текущем плей-офф. Этот результат стал рекордным как для самого Василевского, так и в истории клуба.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо». Первый матч состоится 15 июня в Колорадо.

Ранее капитан «Тампы» Стивен Стэмкос рассказал, почему Василевский является лучшим вратарём в мире.

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