Василевский стал претендентом на звание MVP плей-офф НХЛ
- AP
Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
По итогам опроса шесть голосов набрал защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, его напарник — нападающий Натан Маккиннон — получил четыре. У Василевского — три.
Встреча на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2.
Россиянин одержал седьмую домашнюю победу подряд в текущем плей-офф. Этот результат стал рекордным как для самого Василевского, так и в истории клуба.
В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо». Первый матч состоится 15 июня в Колорадо.
Ранее капитан «Тампы» Стивен Стэмкос рассказал, почему Василевский является лучшим вратарём в мире.