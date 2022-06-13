The Score: Василевский — главный претендент на «Конн Смайт Трофи»

Короткая ссылка
Спортивный интернет-портал The Score назвал главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
The Score: Василевский — главный претендент на «Конн Смайт Трофи»
  • AP

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский является главным фаворитом в борьбе за престижную награду. Вторую строчку в шорт-листе занимает защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, третье — форвард команды из Колорадо Натан Маккиннон.

Также в пятёрку главных претендентов входит российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

«Конн Смайт Трофи» — ежегодный трофей лучшему хоккеисту Кубка Стэнли. Это единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Василевский установил клубный рекорд «Тампы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить