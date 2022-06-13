The Score: Василевский — главный претендент на «Конн Смайт Трофи»

Спортивный интернет-портал The Score назвал главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский является главным фаворитом в борьбе за престижную награду. Вторую строчку в шорт-листе занимает защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, третье — форвард команды из Колорадо Натан Маккиннон.

Также в пятёрку главных претендентов входит российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

«Конн Смайт Трофи» — ежегодный трофей лучшему хоккеисту Кубка Стэнли. Это единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Василевский установил клубный рекорд «Тампы».