Буре считает, что к России должны относиться с уважением

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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным вопросам Павел Буре заявил, что организация работает над тем, чтобы в мировом хоккейном сообществе к нашей стране относились как минимум с уважением.
Буре считает, что к России должны относиться с уважением
  • РИА Новости

«К нам везде, мягко говоря, не очень хорошо относятся, но мы работаем над тем, чтобы к нам относились как минимум с уважением. Нас не надо любить, надо уважать. Россия важна для всего мира, это самая большая страна в мире и одна из самых мощных», — приводит слова Буре ТАСС.

27 мая Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что ждёт возвращения России и Белоруссии, которые в феврале были отстранены от организации.

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