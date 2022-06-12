Буре считает, что к России должны относиться с уважением
- РИА Новости
«К нам везде, мягко говоря, не очень хорошо относятся, но мы работаем над тем, чтобы к нам относились как минимум с уважением. Нас не надо любить, надо уважать. Россия важна для всего мира, это самая большая страна в мире и одна из самых мощных», — приводит слова Буре ТАСС.
27 мая Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что ждёт возвращения России и Белоруссии, которые в феврале были отстранены от организации.