Тардиф — об отстранении России: однажды хоккейная семья воссоединится

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что ждёт возвращения России и Белоруссии, которые в феврале были отстранены от организации.
Тардиф — об отстранении России: однажды хоккейная семья воссоединится
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«У нас хорошие отношения с Владиславом Третьяком — мы разговаривали с ним недавно, я поздравил его с переизбранием. Он ждёт возвращения России и Белоруссии в хоккейную семью, как и я, потому что соревнования без этих двух стран уже не те», — цитирует Тардифа ТАСС.

По его словам, на данный момент ситуация зависит не только от организации. Он также подчеркнул, что все будут счастливы, когда всё вернётся на свои места.

«Все знают, что однажды хоккейная семья воссоединится, надеюсь, это произойдёт как можно быстрее», — заключил Тардиф.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее IIHF пригрозила России отстранением от всех турниров сезона-2022/23

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