Несмотря на старания Шестёркина: Василевский, Кучеров и Сергачёв в третий раз подряд вывели «Тампу» в финал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» в родных стенах сломила сопротивление «Рейнджерс» в шестом матче финальной серии Восточной конференции и в третий раз подряд пробилась в финал Кубка Стэнли. В составе хозяев победный дубль оформил Стивен Стэмкос, а Никита Кучеров и Михаил Сергачёв записали на свой счёт по результативной передаче. При этом одними из главных героев встречи стали голкиперы Андрей Василевский и Игорь Шестёркин, совершившие 49 сейвов на двоих.

В преддверии шестого матча серии финала Восточной конференции «Тампа-Бэй» пребывала в великолепном расположении духа. Подопечные Джона Купера пришли в себя после тяжёлого старта противостояния и три раза подряд взяли верх над «Рейнджерс», в том числе на Медисон-сквер-гарден, благодаря чему прервали их беспроигрышную серию на домашнем льду из семи встреч. И, чтобы выйти в решающий раунд Кубка Стэнли в третий раз подряд, «Лайтнинг» оставалось лишь сломить сопротивление соперников на родной «Амали Арене», где они не знали поражений с 7 мая. Тогда Никита Кучеров и компания были разгромлены «Торонто» (2:5), но впоследствии превосходили оппонентов шесть раз подряд.

Всё осложнялось лишь тем фактом, что «Тампа-Бэй» было необходимо побеждать самую неуступчивую команду нынешнего плей-офф, лучше всего проявлявшую себя в критических ситуациях. До настоящего момента «Рейнджерс» уже пять раз оказывались на грани вылета из турнира, но каждый раз чудесным образом спасались. Сначала отыгрались со счёта 1:3 в серии с «Питтсбургом», а затем справились с «Каролиной» в семи матчах. А в случае очередного успеха могли повторить достижение «Миннесоты» в сезоне-2003. Тогда «Уайлд» шесть раз брали верх в тот момент, когда проигрыш грозил им завершением борьбы за Кубок Стэнли.

И в этих встречах себя великолепно проявляли не только лучшие бомбардиры коллектива — Мика Зибанеджад с Адамом Фоксом, но и Игорь Шестёркин. Один из претендентов на приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата НХЛ впечатляюще смотрелся в решающих противостояниях, а его феноменальные выступления во многом были причиной того, что «Рейнджерс» продолжали поход за трофеем. В пяти матчах россиянин суммарно совершил 173 сейва и отразил 93% бросков, пропустив лишь 13 раз.

Российский вратарь «Рейнджерс» не снизил планку и на этот раз, хотя приходилось ему крайне непросто. «Тампа-Бэй» доминировала на домашней арене и только за первый период 11 раз потревожила Шестёркина. Причём в одном из эпизодов он сам помог хозяевам организовать опасный эпизод. Неудачная попытка передачи завершилась перехватом, вследствие чего опытный Патрик Марун получил возможность пробить с ближней дистанции. Однако Игорь сам исправил собственную ошибку и отвёл угрозу.

Впоследствии Шестёркин неоднократно выручал партнёров в патовых ситуациях. Пьер-Эдуар Белльмар и всё тот же Марун «расстреливали» его с пятака, Зак Богосян и Энтони Сирелли (дважды) выходили с ним один на один, а Никита Кучеров бросал практически в пустой ближний угол после филигранной передачи Стивена Стэмкоса. Однако россиянин продолжал совершать одно чудо за другим и оставлять команде шансы на победу в важнейшем противостоянии. В итоге за всю встречу он совершил 29 сейвов, благодаря чему вышел на вторую строчку в истории клуба по числу спасений (668) в отдельно взятом розыгрыше плей-офф, совсем немного уступив хозяину рекорда Хенрику Лундквисту (683).

Но в середине второго периода даже главный претендент на «Везина Трофи» оказался бессилен. Всё тот же Стэмкос прорвался по правому краю, укрылся за защитником гостей и с кистей запустил шайбу в дальний угол. Из-за партнёра Шестёркин не увидел момент броска и не успел среагировать. В роли ассистентов же выступили Ондржей Палат и Михаил Сергачёв, в предыдущем матче отметившийся голом и пасом.

Как оказалось впоследствии, именно Стэмкосу было суждено стать одним из главных действующих лиц шестого матча серии. Причём в концовке третьего периода он успел отличиться как со знаком «минус», так и «плюс». Менее чем за девять минут до финальной сирены капитан хозяев заработал удаление за задержку и оставил партнёров в меньшинстве. При этом на нарушение его спровоцировал Алекси Лафренье — тот самый, с которым он затеял драку по окончании предыдущей встречи. Почувствовав на себе руку соперника, молодой канадец упал чересчур картинно, но судьи всё равно выписали его обидчику малый штраф.

К этому моменту Андрей Василевский, хоть и неоднократно вступал в игру, успел отметиться лишь парой по-настоящему ярких сейвов. В начале третьего периода Джейкоб Труба неприятно набросил издали, а Эндрю Копп чуть не добил с пятака, но страж ворот флоридцев справился. Однако в меньшинстве ему пришлось серьёзно потрудиться. Он не дал забить ни Зибанеджаду, ни Крису Крайдеру, но с дальним «выстрелом» Фрэнка Ватрано справиться не сумел. Тот был первым на шайбе после вбрасывания и щёлкнул точно в дальний угол. Как и в случае с Шестёркиным, обзор вратарю перекрыл одноклубник.

Подопечные Жерара Галлана восстановили паритет, но уже спустя 21 секунду пропустили вновь. Причём гол получился курьёзным. Кучеров вывел Стэмкоса на рандеву с Шестёркиным, россиянин отразил бросок канадца в упор, однако шайба рикошетом от нападающего всё же пересекла линию. По мнению голкипера, зафиксировать «снаряд» ему помешал въехавший в него соперник, но на повторе видно, что тот вылетел из ловушки ещё до контакта между хоккеистами. После видеопросмотра взятие ворот всё же было засчитано.

В оставшееся время «Рейнджерс» отчаянно пытались перевести матч в овертайм, но их попытки были тщетны. Стеной стоял Василевский, уже традиционно безошибочно выступающий в ключевых противостояниях серий. Зато не лучшим образом смотрелся Артемий Панарин, запомнившийся лишь тремя бросками в створ, одним силовым приёмом и удалением за игру с высоко поднятой клюшкой. Самый высокооплачиваемый хоккеист нью-йоркцев завершил встречу с отрицательным показателем полезности («-1»), а по итогам плей-офф стал лишь третьим бомбардиром команды (6 + 10). Выше него расположились Фокс (5 + 8) и Зибанеджад (10 + 14).

В свою очередь, голевая передача на Стэмкоса помогла Кучерову не только сравняться с Фоксом и выйти на четвёртое место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, но и набрать 150-е очко в плей-офф за карьеру. Среди россиян больше только у Сергея Фёдорова (176) и Евгения Малкина (180). В свою очередь, Василевский выиграл 61-й матч в плей-офф и вышел на 14-е место по этому показателю в истории НХЛ, сравнявшись с Хенриком Лундквистом и Томом Барассо. А в случае успеха в финальном противостоянии с «Колорадо» он догонит самого Доминика Гашека.