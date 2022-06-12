Крикунов объяснил, почему будет болеть за «Тампу» в финале Кубка Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал выход «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли.

«Я думаю, что «Тампа» выиграет в третий раз подряд. Василевский, видно, вернулся в своё былое состояние. Будем болеть за «Тампу», там наши игроки», — цитирует Крикунова Metaratings.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о голкипере команды Игоре Шестёркине.