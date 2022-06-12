Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли

В шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв сделали по результативной передаче.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее два очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс» и повести в серии плей-офф НХЛ.