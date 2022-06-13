Панарин: в плей-офф всё пошло не так, как я хотел

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от розыгрыша Кубка Стэнли — 2022.

«У меня в голове большие цели. В плей-офф всё пошло не так, как я хотел, но я благодарю бога за эту возможность. Я буду лучше. Как пройдёт моё межсезонье? Караоке», — рассказал Панарин на пресс-конференции.

В шестом матче серии клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду одержал победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла «Рейнджерс» в серии со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Кравцов подписал контракт с «Рейнджерс».