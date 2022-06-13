Панарин: в плей-офф всё пошло не так, как я хотел

Короткая ссылка
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от розыгрыша Кубка Стэнли — 2022.

«У меня в голове большие цели. В плей-офф всё пошло не так, как я хотел, но я благодарю бога за эту возможность. Я буду лучше. Как пройдёт моё межсезонье? Караоке», — рассказал Панарин на пресс-конференции.

В шестом матче серии клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду одержал победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла «Рейнджерс» в серии со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Кравцов подписал контракт с «Рейнджерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить