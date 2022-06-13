Фетисов назвал фаворита финала Кубка Стэнли сезона-2021/22 

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Фетисов назвал фаворита финала Кубка Стэнли сезона-2021/22 
  • РИА Новости

«Российские хоккеисты «Тампы» уже имеют опыт. Они нацелены на то, чтобы повторить свой успех. Нереальное достижение выиграть Кубок Стэнли три раза подряд, это должно быть их главной мотивацией», — цитирует Фетисова РБК.

Он затруднился сказать, как может сказаться на хоккеистах «Колорадо» длинное ожидание соперника по финалу. При этом Фетисов считает «Эвеланш» сильной командой, которая доставит много неприятностей «Лайтнинг».

«У меня был опыт, где мы ждали соперника, который был измотан после длинной серии. В итоге они нас вынесли в четырёх играх на эмоциях. В финале болеем за «Тампу», они мои фавориты», — заключил он.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 16 июня.

Ранее капитан «Тампы» Стивен Стэмкос рассказал, почему Василевский является лучшим вратарём в мире.

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