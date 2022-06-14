Голдобин: «Тампа» — идеальная команда с лучшим вратарём в мире

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин поделился ожиданиями от финального матча Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш».

«В «Тампе» создана идеальная команда. Там отличная защита и, как я считаю, самый лучший вратарь в мире Андрей Василевский. А нападение такое, что в любой момент может решить исход матча. Поэтому для них так всё и складывается из года в год», — приводит слова Голдобина «Матч ТВ».

По его мнению, будет чудом, если «Тампа» выиграет Кубок Стэнли третий раз подряд. Он также считает, что «Колорадо» с Валерием Ничушкиным на данный момент заслуживает победу в плей-офф НХЛ.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо».

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 16 июня.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выходе «Тампы» в финал плей-офф НХЛ.