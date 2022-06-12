Кожевников — о финале между «Тампой» и «Колорадо»: будет обалденная серия

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выходе клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Думаю, будет достойный финал, обалденная серия! «Колорадо» тоже сильнейшая команда. Тем будет интереснее. Если бы в финал вышли «Рейнджерс», «Колорадо» взял бы Кубок, а здесь будет настоящая борьба», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал финальную серию Восточной конференции Кубка Стэнли между «Тампой» и «Рейнджерс».