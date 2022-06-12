Кожевников — о финале между «Тампой» и «Колорадо»: будет обалденная серия
- РИА Новости
«Думаю, будет достойный финал, обалденная серия! «Колорадо» тоже сильнейшая команда. Тем будет интереснее. Если бы в финал вышли «Рейнджерс», «Колорадо» взял бы Кубок, а здесь будет настоящая борьба», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».
В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.
Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал финальную серию Восточной конференции Кубка Стэнли между «Тампой» и «Рейнджерс».