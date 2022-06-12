Фетисов: Шестёркин и Василевский — гиганты среди вратарей НХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал финальную серию Восточной конференции Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Фетисов: Шестёркин и Василевский — гиганты среди вратарей НХЛ
  • AP

«Шестёркин и Василевский — это два гиганта среди всех остальных вратарей. Очень достойное противостояние и логичный итог. А Никита хозяйничает уже несколько плей-офф подряд», — цитирует Фетисова Sport24.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о голкипере команды Игоре Шестёркине.

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