«Колорадо» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» на своём льду одержала победу на «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

За «Тампу» один гол на свой счёт записал россиянин Михаил Сергачёв. Его соотечественник Михаил Кучеров отметился голевой передачей.

Таким образом, «Колорадо» повёл в счёте в серии с «Тампой» — 1:0. Следующий матч пройдёт 19 июня.

Ранее Сергачёв догнал Фетисова и Ковальчука по очкам в плей-офф НХЛ.