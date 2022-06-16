«Колорадо» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли
Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
За «Тампу» один гол на свой счёт записал россиянин Михаил Сергачёв. Его соотечественник Михаил Кучеров отметился голевой передачей.
Таким образом, «Колорадо» повёл в счёте в серии с «Тампой» — 1:0. Следующий матч пройдёт 19 июня.
Ранее Сергачёв догнал Фетисова и Ковальчука по очкам в плей-офф НХЛ.