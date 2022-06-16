«Колорадо» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

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В первом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» на своём льду одержала победу на «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. 

За «Тампу» один гол на свой счёт записал россиянин Михаил Сергачёв. Его соотечественник Михаил Кучеров отметился голевой передачей.

Таким образом, «Колорадо» повёл в счёте в серии с «Тампой» — 1:0. Следующий матч пройдёт 19 июня.

Ранее Сергачёв догнал Фетисова и Ковальчука по очкам в плей-офф НХЛ.

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