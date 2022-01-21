Адвокат: с Буше были сняты все обвинения в домогательствах к несовершеннолетним

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Американский нападающий клуба «Локомотив» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Рид Буше выпрашивал интимные фото у двух несовершеннолетних девушек в 2014 году.
Адвокат: с Буше были сняты все обвинения в домогательствах к несовершеннолетним
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Инциденты произошли, когда Буше выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз». Тогда хоккеисту был 21 год. Одной из пострадавших 15 лет, второй — 17, сообщает The Athletic.

«Эти обвинения были расследованы и признаны необоснованными. Никто из девушек не обратился в полицию в 2014 году», — заявила адвокат хоккеиста Памелла Шидлак.

По её словам, сейчас Буше совершенно другой человек по сравнению с тем, каким он был восемь лет назад.

Ранее стало известно, что спортсмена обвиняют в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году, когда ему было 17 лет. По информации СМИ, Буше признался в содеянном в суде первой инстанции.

В нынешнем сезоне Буше провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 очков. Он забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что агент Буше не стал комментировать обвинения в адрес своего клиента в изнасиловании. 

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