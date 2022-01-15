Агент Буше не стал комментировать обвинения в адрес своего клиента в изнасиловании

Алёша Пилко, агент американского хоккеиста ярославского «Локомотива» Рида Буше, отказался комментировать новости об обвинении в адрес его клиента в изнасиловании несовершеннолетней.

«Без комментариев», — цитирует Пилко «Чемпионат».

Спортсмена обвиняют в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году, когда ему было 17 лет. По информации СМИ, Буше признался в содеянном в суде первой инстанции.

В нынешнем сезоне Буше провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 очков. Он забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что обвинённый в изнасиловании Буше остаётся в команде.