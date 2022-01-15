Агент Буше не стал комментировать обвинения в адрес своего клиента в изнасиловании
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«Без комментариев», — цитирует Пилко «Чемпионат».
Спортсмена обвиняют в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году, когда ему было 17 лет. По информации СМИ, Буше признался в содеянном в суде первой инстанции.
В нынешнем сезоне Буше провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 очков. Он забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач.
Ранее в «Локомотиве» сообщили, что обвинённый в изнасиловании Буше остаётся в команде.