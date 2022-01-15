В «Локомотиве» сообщили, что обвинённый в изнасиловании Буше остаётся в команде

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» прокомментировали информацию о том, что американский форвард ярославской команды Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней девушки.



«Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы «Локомотива».

Уточняется, что Буше в настоящий момент находится в расположении ярославского клуба и тренируется с основным составом команды.

Инцидент произошёл, когда хоккеисту было 17 лет. Его обвиняют в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году. Игрок признался в содеянном в суде первой инстанции в декабре 2021 года.

28-летний экс-игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является чемпионом КХЛ в составе омского «Авангарда».

Ранее сообщалось, что полиция задержала Азамата Бостанова, менеджера российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, по подозрению в изнасиловании.











