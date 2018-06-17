Помощника генменеджера клуба НХЛ «Оттава» отстранили от работы после обвинений в домогательствах

Помощника генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Рэнди Ли отстранили от работы после обвинений в домогательствах.

Ли обвиняется в домогательствах по отношению к 19-летнему водителю перед драфт-тестами в Баффало, сообщает пресс-служба клуба.

Генменеджер «Оттавы» Пьер Дорион отметил, что за время 23-летней работы в клубе не было ни одной жалобы по этому поводу на его помощника. Тем не менее было принято решение отстранить Ли от работы до судебного разбирательства, которое пройдёт 6 июля.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к повару национальной команды.