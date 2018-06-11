СМИ: Главный тренер сборной Аргентины по футболу Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару команды

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару национальной команды.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналиста Radio Mitre Габриэля Аньелло.

По версии журналиста, президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия осведомлён о происшествии. Чтобы замять скандал, Тапия дал женщине взятку.

Сампаоли проработает до конца чемпионата мира 2018 года в России, после чего будет отправлен в отставку.

На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Ранее сборная Аргентины по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.