Сборная Аргентины прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Аргентины по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Самолёт с игроками и тренерским штабом команды приземлился в аэропорту Жуковский.

Сборная Аргентины на время чемпионата мира расположится на базе в подмосковных Бронницах и будет тренироваться на стадионе местной СДЮШОР.

Соперниками южноамериканской команды на групповой стадии турнира станут сборные Исландии, Хорватии и Нигерии.

Ранее стало известно, кто заменит травмированного Мануэля Лансини в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018.