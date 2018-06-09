Сборная Аргентины прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Аргентины по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.
Самолёт с игроками и тренерским штабом команды приземлился в аэропорту Жуковский.
Сборная Аргентины на время чемпионата мира расположится на базе в подмосковных Бронницах и будет тренироваться на стадионе местной СДЮШОР.
Соперниками южноамериканской команды на групповой стадии турнира станут сборные Исландии, Хорватии и Нигерии.
Ранее стало известно, кто заменит травмированного Мануэля Лансини в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018.