Футболист Перес заменит травмированного Лансини в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли решил внести полузащитника «Ривер Плейт» Энцо Переса в итоговую заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.

Перес заменит полузащитника Мануэля Лансини, который получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке национальной команды, сообщает пресс-служба сборной Аргентины.

Перес был в расширенном списке сборной Аргентины, однако первоначально не попал в окончательную заявку из 23 футболистов.

На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Ранее стало известно, что Лансини получил тяжёлую травму на тренировке и пропустит чемпионат мира по футболу 2018 года.