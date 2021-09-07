«Спартак» подписал форварда НХЛ Виртанена
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«Виртанен должен добавить мастерства, скорости и глубины нашей линии атаки», — цитирует пресс-служба спортивного директора красно-белых Романа Беляева.
По его словам, с приобретением канадского нападающего у тренерского штаба «Спартака» появилась большая вариативность при выборе состава на отдельные матчи и организацию игры.
Виртанен подписал контракт со «Спартаком» на один сезон.
Канадец в сезоне-2020/21 забросил пять шайб в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее сообщалось, что в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» одержал победу над «Амуром».