«Спартак» подписал форварда НХЛ Виртанена

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен перешёл в московский «Спартак».

«Виртанен должен добавить мастерства, скорости и глубины нашей линии атаки», — цитирует пресс-служба спортивного директора красно-белых Романа Беляева.

По его словам, с приобретением канадского нападающего у тренерского штаба «Спартака» появилась большая вариативность при выборе состава на отдельные матчи и организацию игры.

Виртанен подписал контракт со «Спартаком» на один сезон.

Канадец в сезоне-2020/21 забросил пять шайб в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» одержал победу над «Амуром».