«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Радуловым

В «Ак Барс» сообщили о подписании контракта с нападающим Александром Радуловым.

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с 36-летним форвардом рассчитано на два года.

Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15). Контракт Радулова с «Даллас» с кэпхитом $6,25 млн заканчивается в конце нынешнего сезона. 31 мая агент Радулова Юрий Николаев сообщил, что Александр заключил контракт с «Ак Барсом».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход Радулова в «Ак Барс».