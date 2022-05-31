Плющев считает, что в переходе Радулова в «АК Барс» нет ничего особенного

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «АК Барс».
Плющев считает, что в переходе Радулова в «АК Барс» нет ничего особенного
  • © AP Photo/LM Otero

«В возращении Александра нет ничего особенного. Может, он и сам хотел уже вернуться в отчий дом», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

По его словам, благодаря характерным данным 35-летний хоккеист быстро справится со всеми возникшими проблемами, но ему предстоит доказывать самому себе и болельщикам, что он не сбавил в профессионализме и может показать хорошую игру.

Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15). Контракт Радулова с «Даллас» с кэпхитом $6,25 млн заканчивается в конце нынешнего сезона.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход Радулова.

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