Плющев считает, что в переходе Радулова в «АК Барс» нет ничего особенного

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «АК Барс».

«В возращении Александра нет ничего особенного. Может, он и сам хотел уже вернуться в отчий дом», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

По его словам, благодаря характерным данным 35-летний хоккеист быстро справится со всеми возникшими проблемами, но ему предстоит доказывать самому себе и болельщикам, что он не сбавил в профессионализме и может показать хорошую игру.

Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15). Контракт Радулова с «Даллас» с кэпхитом $6,25 млн заканчивается в конце нынешнего сезона.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход Радулова.