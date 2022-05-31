Кожевников: с переходом Радулова «АК Барс» становится претендентом на Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «АК Барс».

«Казанский клуб с его переходом становится одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Думаю, у Александра ещё будет возможность вернуться в НХЛ», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15). Контракт Радулова с «Даллас» с кэпхитом $6,25 млн заканчивается в конце нынешнего сезона.

Ранее президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович назвал Радулова предателем.