Президент ХК ЦСКА назвал Радулова предателем
- AP
- © Tony Gutierrez
«Мы не ведём переговоров с Радуловым. Человек, который предал ЦСКА, не может подписать контракт с нами», — передаёт слова Есмантовича Sport24.
Он также подчеркнул, что хоккеист уехал в Америку, когда у него была договорённость с армейским клубом о подписании нового контракта.
«Стараемся не возвращаться к этому персонажу», — заключил Есмантович.
Контракт Радулова с «Даллас Старз» с кэпхитом $6,25 млн заканчивается в конце нынешнего сезона.
Напомним, что россиянин в текущем сезоне провёл 52 матча, в которых набрал 18 очков (3 + 15).
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» заинтересован в обмене Радулова.