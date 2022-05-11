Президент ХК ЦСКА назвал Радулова предателем

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Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович опроверг информацию о том, что столичный клуб ведёт переговоры с нападающим Александром Радуловым.
Президент ХК ЦСКА назвал Радулова предателем
  • AP
  • © Tony Gutierrez

«Мы не ведём переговоров с Радуловым. Человек, который предал ЦСКА, не может подписать контракт с нами», — передаёт слова Есмантовича Sport24.

Он также подчеркнул, что хоккеист уехал в Америку, когда у него была договорённость с армейским клубом о подписании нового контракта.

«Стараемся не возвращаться к этому персонажу», — заключил Есмантович.

Контракт Радулова с «Даллас Старз» с кэпхитом $6,25 млн заканчивается в конце нынешнего сезона.

Напомним, что россиянин в текущем сезоне провёл 52 матча, в которых набрал 18 очков (3 + 15).

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» заинтересован в обмене Радулова.

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