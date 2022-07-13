На поводу у звезды: может ли продление контракта с Малкиным спровоцировать кризис в «Питтсбурге»

Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом» в первый день открытия рынка свободных агентов НХЛ. Согласно новому соглашению, которое будет действовать до окончания сезона-2026/27, российский форвард будет зарабатывать в среднем $6,1 млн в год. Как решение руководства клуба удовлетворить запросы трёхкратного обладателя Кубка Стэнли может сказаться на будущем команды — в материале RT.

Почему переговоры Малкина с «Питтсбургом» получились сложными?

Ещё в начале 2022 года стало окончательно понятно, что вокруг переподписания контракта россиянина с «Пингвинз» обещает развернуться настоящая сага. Несмотря на свой возраст, Евгений Малкин оставался одним из самых ярких атакующих хоккеистов в НХЛ и подтвердил это в концовке прошлого сезона. Большую его часть форвард пропустил из-за травмы, но по возвращении выступал на более чем высоком уровне. По темпу набора очков (1,02 в среднем за игру) он занял 41-е место по всей лиге, а среди партнёров по команде превзойти его смогли лишь Джейк Гюнцель (1,11) и Сидни Кросби (1,22). Это уже можно считать весьма достойным результатом, особенно с учётом перенесённой травмы и почти семимесячного отсутствия.

Поэтому 35-летний Малкин находился в топе потенциальных свободных агентов. Сутки назад NBC ставил его на третье место в списке — позади Джонни Годро, в прошедшей регулярке набравшего 115 (40 + 75) очков и уступившего по этому показателю лишь Коннору Макдэвиду (44 + 79), и новоиспечённого чемпиона Назема Кадри. Месяц назад он располагался на пятой строчке по версии The Athletic и на десятой — по мнению Sportsnet. Однако важно отметить, что с того момента многие уже успели определиться со своим будущим и, следовательно, не учитывались при составлении нового рейтинга.

Одним из таких игроков был Крис Летанг — многолетний партнёр Малкина по «Питтсбургу», чей договор также истекал летом 2022 года. В его случае переговоры тоже оказались непростыми и завершились лишь 8 июля, что не могло не повлиять на ситуацию с россиянином. Новый контракт канадца не только давал понять, на какие условия в теории тот может рассчитывать, но и демонстрировал, что ему точно не светит. В частности, сохранение прежней зарплаты. Если даже зарабатывавший $7,25 млн защитник пошёл на понижение, то получавшего ещё больше форварда ждала та же участь при всей его исключительности.

Какие варианты были у Малкина?

Несмотря на то что россиянин был одним из самых титулованных и мастеровитых игроков с истекающими соглашениями, об интересе к нему со стороны других клубов практически не говорилось. Около месяца назад в прессе ходили слухи о возможном переходе Евгения в «Вашингтон» на замену Никласу Бэкстрёму, который рискует завершить карьеру из-за тяжёлой травмы бедра. Однако дальше разговоров дело не пошло. И причин тому несколько. Затеявшие омоложение команды «Кэпиталз» вряд ли были настроены приглашать возрастного нападающего, да и сам Малкин не хотел покидать Пенсильванию. Судя по всему, такого же мнения придерживались и его одноклубники — те же Летанг и Сидни Кросби, о чём они неоднократно заявляли в ходе общения с журналистами.

Тем не менее уже сегодня всё могло круто поменяться. 13 июля в НХЛ официально открылся рынок свободных агентов — следовательно, Малкин имел возможность вести переговоры с любыми клубами лиги. И поначалу всё шло к тому, что россиянин не успеет подписать новое соглашение с «Питтсбургом» к этому моменту. По крайней мере, об этом сообщали сразу несколько североамериканских инсайдеров, включая Даррена Дрегера с TSN и Дэна Розена с официального сайта NHL. Однако в этот же день «Пингвинз» объявили о достижении договорённости с форвардом.

Какая из сторон пошла на уступки?

По сути, Малкин подписал контракт на тех же условиях, что и Летанг. В среднем он будет получать $6,1 млн в год с учётом бонусов. Разница лишь в сроке действия. Если у канадца он рассчитан на шесть лет, то у россиянина всего на четыре. Однако даже это в два раза больше, чем ему предлагали изначально. Ещё месяц назад Евгений признавался в желании выступать на высоком уровне ещё три-четыре года, а «Пингвинз» были готовы оставить его лишь на один-два сезона.

Малкин заставил клуб пойти на уступки по всем пунктам. Ведь изначально ему собирались платить около $5 млн — столько же, сколько Рикарду Ракелю. И это вряд ли можно было назвать до конца справедливым. За всю карьеру тот ни разу не набирал более 69 очков за сезон, а в прошлом чемпионате отметился суммарно 20 голами и 21 передачей в 70 матчах за «Анахайм» и «Питтсбург». Евгений же настрелял не только на один балл больше, но и затратил на это всего 41 встречу. Да, швед на шесть лет моложе, что тоже необходимо учитывать. Однако он не относится к системообразующим хоккеистам и не способен в одиночку решать исход противостояний. Чего нельзя сказать о россиянине.

Адекватно ли оценили Малкина?

Если исходить из зарплат других хоккеистов «Пингвинз», то да. До нынешнего сезона россиянин являлся самым высокооплачиваемым в команде и зарабатывал даже больше Кросби, однако вряд ли мог сравниться с ним в плане вклада в игру. В отличие от Сидни, за последние годы его показатели заметно просели, а число травм резко возросло, и это во многом стало причиной неудач коллектива. За последние два года он провёл суммарно 74 встречи в чемпионате, в то время как его звёздный партнёр 124. С точки зрения результативности разница ещё весомее — 146:70. Поэтому логично, что Евгению предложили немного умерить аппетиты и получать на уровне не лидера «Пингвинз» ($8,7 млн), а тех же Летанга и Гюнцеля.

И это при том, что многие эксперты ожидали более жёсткой позиции со стороны генерального менеджера клуба Рона Хекстолла. По мнению Джоша Йохе, контракт с Малкиным стоило заключать на «возможно минимальных условиях», а некоторые считали логичным предложить ему лишь договор на $4,25 млн. И хотя для команды это было бы идеальным вариантом, такой сюжет представлялся крайне маловероятным. Сам Евгений вряд ли пошёл бы на такое понижение, а в лиге наверняка нашлись бы клубы, готовые платить ему значительно больше.

Поможет ли подписание Малкина в борьбе за Кубок Стэнли?

Тем не менее призывы как можно больше сэкономить на новом контракте Малкина были небезосновательными и подразумевали скорее заботу о настоящем и будущем «Питтсбурга», чем нежелание платить возрастному россиянину. Ведь этим решением пятикратный обладатель Кубка Стэнли загнал себя в очень сложную ситуацию, из которой будет крайне непросто выбраться. На данный момент коллектив располагает всего 20 игроками — 11 форвардами, семью защитниками и двумя голкиперами, имея $4,2 млн под потолком зарплат. И это крайне мало, ведь уже сейчас в статус ограниченно свободного агента перешёл Каспери Капанен, а неограниченными стали Брайан Бойл, Эван Родригес, Дэнтон Хайнен и Натан Больё. И уговорить остаться их всех не удастся.

По предыдущему договору Капанену причиталось $3,2 млн в год, и нет никаких оснований полагать, что 25-летний нападающий внезапно решит пойти на понижение. А в этом случае средств хватит лишь на то, чтобы сохранить ещё одного хоккеиста. Из вышеназванных лишь Бойл является ветераном и поэтому может вновь согласиться на минимально возможный оклад — $775 тыс.

Таким образом, желание сохранить у себя легенду и одного из символов последних побед может стоить «Питтсбургу» очень дорого. Причём не только в данный конкретный момент, но и в перспективе. Уже сейчас трудно сказать, насколько высоки шансы коллектива вновь побороться за Кубок Стэнли, но в будущем положение может осложниться ещё сильнее. Если Малкин с годами перестанет «феерить» и будет больше проводить времени в лазарете, то «Пингвинз» могут не только лишиться былых позиций, но и потерять возможность исправить ситуацию. В договоре Евгения есть пункт о запрете на обмен, поэтому просто так избавиться от него тоже не получится.

Если ставка Хекстолла не сыграет, то «Питтсбург» вполне может последовать по пути «Детройта», в своё время тоже отчаянно пытавшегося удержать в составе своих постаревших звёзд. В 2010-х в клубе так верили в магию Павла Дацюка, Хенрика Зеттерберга и Юхана Франзена, что не заметили, как их время прошло.