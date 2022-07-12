Малкин собирается выйти на рынок свободных агентов

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин планирует выйти на рынок свободных агентов.

«Источники сообщают, что Малкин решил выйти на рынок свободных агентов в среду. Он никогда раньше не был свободным агентом и хочет посмотреть, какие у него есть варианты», — заявил журналист Даррен Дрегер.

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 13 июля. Воспитанник магнитогорского хоккейного клуба получит статус неограниченно свободного агента.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе этой команды он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что в переговорах между «Питтсбургом» и Малкиным по контракту наметился прогресс .

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