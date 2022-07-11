TSN: в переговорах между «Питтсбургом» и Малкиным по контракту наметился прогресс 

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Канадский спортивный журналист Пьер Лебрюн рассказал о ходе переговоров Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз» по поводу нового контракта.
TSN: в переговорах между «Питтсбургом» и Малкиным по контракту наметился прогресс 
  • AP

«Слышал, что за последние 24 часа в переговорах между «Пингвинз» и Малкиным произошёл небольшой прогресс. Тем не менее предстоит ещё проделать большую работу для достижения соглашения», — написал инсайдер TSN в Twitter.

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 13 июля. Воспитанник магнитогорского хоккейного клуба получит статус неограниченно свободного агента.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе этой команды он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что Малкин вновь подписался на «Питтсбург» в социальных сетях.





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