Малкин высказался о подписании контракта с «Питтсбургом»

Форвард Евгений Малкин прокомментировал подписание контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз».

«Всё, что вам нужно знать», — написал хоккеист в соцсетях.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов отреагировал на информацию о том, что Малкин продлил соглашение с «Питтсбургом».